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Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче в Тбилиси
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче в Тбилиси
Sputnik Грузия
Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T23:57+0400
2026-06-02T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи встретилась со сборной Румынии. Матч завершился вничью – 1:1.Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия. Он провtл 129 матчей в футболке сборной и попрощался с болельщиками. Новым капитаном команды станет Хвича Кварацхелия.Следующий товарищеский матч национальная сборная Грузии проведtт 5 июня против сборной Бахрейна. Матч начнtтся в 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, румыния, бахрейн, гурам кашия, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
спорт, грузия, новости, румыния, бахрейн, гурам кашия, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче в Тбилиси
23:57 02.06.2026 (обновлено: 00:24 03.06.2026)
Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи встретилась со сборной Румынии. Матч завершился вничью – 1:1.
Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия. Он провtл 129 матчей в футболке сборной и попрощался с болельщиками.
Новым капитаном команды станет Хвича Кварацхелия.
Следующий товарищеский матч национальная сборная Грузии проведtт 5 июня против сборной Бахрейна. Матч начнtтся в 20:00.