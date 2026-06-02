https://sputnik-georgia.ru/20260602/sbornaya-gruzii-po-futbolu-sygrala-vnichyu-s-rumyniey-v-tovarischeskom-matche-v-tbilisi-298966445.html

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче в Тбилиси

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче в Тбилиси

Sputnik Грузия

Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия 02.06.2026, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

футбол

сборная грузии по футболу

товарищеский матч

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи встретилась со сборной Румынии. Матч завершился вничью – 1:1.Этот матч стал последним в составе национальной сборной для капитана команды Гурама Кашия. Он провtл 129 матчей в футболке сборной и попрощался с болельщиками. Новым капитаном команды станет Хвича Кварацхелия.Следующий товарищеский матч национальная сборная Грузии проведtт 5 июня против сборной Бахрейна. Матч начнtтся в 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, румыния, бахрейн, гурам кашия, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч