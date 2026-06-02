https://sputnik-georgia.ru/20260602/tragediya-v-zapadnoy-gruzii-muzhchina-zastrelil-znakomuyu-zhenschinu-iz-okhotnichego-ruzhya-298966149.html

Трагедия в Западной Грузии: мужчина застрелил знакомую женщину из охотничьего ружья

Трагедия в Западной Грузии: мужчина застрелил знакомую женщину из охотничьего ружья

Sputnik Грузия

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T21:53+0400

2026-06-02T21:53+0400

2026-06-02T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали одного человека по обвинению в умышленном убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, инцидент произошел в одном из сел Сенаки. В ходе ссоры на почве взаимного конфликта обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в знакомую женщину, нанеся ей смертельное ранение. После этого он скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Расследование ведется по факту умышленного убийства. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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