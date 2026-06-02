https://sputnik-georgia.ru/20260602/v-evrope-bolshe-net-demokratii-v-gruzii-zayavili-o-sistemnom-krizise-v-es-298955296.html

"В Европе больше нет демократии": в Грузии заявили о "системном кризисе" в ЕС

"В Европе больше нет демократии": в Грузии заявили о "системном кризисе" в ЕС

Sputnik Грузия

Современная европейская политическая система "сохраняет форму, но утратила содержание", заявили в "Единой нейтральной Грузии" 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T16:17+0400

2026-06-02T16:17+0400

2026-06-02T16:22+0400

политика

грузия

новости

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277030108_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_64c8c2915f818cdeecd96898f5faaacb.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В современной Европе демократии больше не существует, поскольку избранные народом правительства, фактически подчиненные "глубинному государству", принимают решения, не соответствующие интересам общества и наносящие ему ущерб, говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия". По мнению авторов заявления, с конца 2000-х годов в Европе усилились "неформальные олигархические влияния" и наблюдается кризис демократического управления. Сегодня, как утверждают в партии, значительная часть европейских стран действует под влиянием "глубинного государства". По словам авторов, под влиянием "неформальных сил" также оказались СМИ и образовательная система, что, по их мнению, привело к распространению псевдолиберальных идей. В результате, как утверждается, современная европейская политическая система "сохраняет форму, но утратила содержание". Граждане подвергаются давлению за консервативные взгляды и сталкиваются с навязыванием "псевдолиберальной повестки" через СМИ и социальные сети, отмечают в партии.Также авторы заявления считают, что между основными политическими силами существуют лишь формальные различия, тогда как по ключевым идеологическим, экономическим и культурным вопросам они действуют согласованно. Авторы также считают, что ЛГБТ*-повестка, гендерные теории и неконтролируемая миграция способствуют утрате традиционной идентичности Европы и снижению уровня жизни. "Факт, что сегодня в Европе демократия больше не существует, поскольку сложилась ситуация, при которой избранные народом, но фактически подчиненные "глубинному государству" правительства предпринимают шаги не во благо общества, а во вред ему, что изначально исключает те фундаментальные принципы, на которых должна основываться современная демократия", – говорится в заявлении. В "Единой нейтральной Грузии" также считают, что текущая ситуация в Европе требует пересмотра политических подходов и оценки эффективности действующих институтов. На этом, по словам авторов заявления, правящая партия "Грузинская мечта" вводит общество в заблуждение относительно перспектив ЕС, представляя Евросоюз как "обещанную землю", хотя, как утверждают авторы заявления, Европа переживает системный кризис и не демонстрирует признаков возвращения к прежней модели. Партия "Единая нейтральная Грузия" ранее заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и "доказать вредность текущей внешней политики". В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По их мнению, современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа