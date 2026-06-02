В Рустави в реке Мтквари обнаружены тела двух человек

Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются 02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T11:21+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тела двух человек обнаружены в реке Мтквари (Кура) в городе Рустави, сообщает местное издание Info Rustavi. По данным СМИ, спасатели нашли тела в нескольких километрах от моста, соединяющего Старый и Новый Рустави. Как отмечает издание, одно из тел, предположительно, принадлежит мужчине в возрасте около 50 лет, который 31 мая прыгнул с моста в районе улицы Агмашенебели в Рустави. Поиски мужчины продолжались несколько дней. Второе тело, по предварительной информации, может принадлежать человеку, ранее пропавшему без вести в Тбилиси. Оба тела доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте были мобилизованы сотрудники спасательной службы и экипажи криминальной полиции. Правоохранительные органы проводят соответствующие следственные мероприятия.

