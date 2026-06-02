https://sputnik-georgia.ru/20260602/vmenyaemost-materi-obvinyaemoy-v-ubiystve-svoego-rebenka-proveryat-psikhiatry-298961415.html
Вменяемость матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, проверят психиатры
Вменяемость матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, проверят психиатры
Sputnik Грузия
Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 02.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-02T17:29+0400
2026-06-02T17:29+0400
2026-06-02T17:29+0400
происшествия
новости
грузия
болниси
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жительнице Болнисского района (регион Квемо-Картли) предъявили обвинения в убийстве собственного сына и отправят на психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным ведомства, женщина нанесла несколько смертельных ран ножницами в сердце своему семилетнему сыну, а после попыталась покончить с собой. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельства члена семьи. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. По сообщению Генпрокуратуры, если экспертиза подтвердит невменяемость обвиняемой, тюремный срок будет заменен принудительным лечением в психиатрической клинике. Как сообщают местные СМИ, семилетний мальчик увидел, как мать пыталась принять смертельную дозу таблеток и хотел ее остановить. В ответ женщина ударила его несколько раз ножницами в присутствии младших детей. После взяла нож и попыталась покончить с собой. Семья и соседи вызвали скорую и женщину спасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
болниси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c248a7ebbd0d2e194dd98ed50e126518.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, болниси, убийство
происшествия, новости, грузия, болниси, убийство
Вменяемость матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, проверят психиатры
Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жительнице Болнисского района (регион Квемо-Картли) предъявили обвинения в убийстве собственного сына и отправят на психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным ведомства, женщина нанесла несколько смертельных ран ножницами в сердце своему семилетнему сыну, а после попыталась покончить с собой.
Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельства члена семьи. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
По сообщению Генпрокуратуры, если экспертиза подтвердит невменяемость обвиняемой, тюремный срок будет заменен принудительным лечением в психиатрической клинике.
Как сообщают местные СМИ, семилетний мальчик увидел, как мать пыталась принять смертельную дозу таблеток и хотел ее остановить. В ответ женщина ударила его несколько раз ножницами в присутствии младших детей. После взяла нож и попыталась покончить с собой. Семья и соседи вызвали скорую и женщину спасли.