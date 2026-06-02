Вменяемость матери, обвиняемой в убийстве своего ребенка, проверят психиатры

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 02.06.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жительнице Болнисского района (регион Квемо-Картли) предъявили обвинения в убийстве собственного сына и отправят на психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным ведомства, женщина нанесла несколько смертельных ран ножницами в сердце своему семилетнему сыну, а после попыталась покончить с собой. Ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельства члена семьи. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. По сообщению Генпрокуратуры, если экспертиза подтвердит невменяемость обвиняемой, тюремный срок будет заменен принудительным лечением в психиатрической клинике. Как сообщают местные СМИ, семилетний мальчик увидел, как мать пыталась принять смертельную дозу таблеток и хотел ее остановить. В ответ женщина ударила его несколько раз ножницами в присутствии младших детей. После взяла нож и попыталась покончить с собой. Семья и соседи вызвали скорую и женщину спасли.

