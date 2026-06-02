Впервые в истории: делегация парламента Грузии проводит встречи в Канаде

02.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-02T13:43+0400

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Парламентская делегация Грузии впервые в истории находится с официальным визитом в Канаде в рамках группы дружбы, где проводит переговоры высокого уровня с представителями законодательной и исполнительной власти страны. В рамках визита грузинская делегация уже встретилась с группой дружбы Канада-Грузия. Стороны обсудили активизацию работы парламентских групп дружбы, увеличение числа двусторонних визитов и укрепление прямых контактов между двумя странами. Члены грузинской делегации подчеркнули важность обмена объективной и достоверной информацией между партнерами. "В ходе встречи было отмечено, что на фоне растущего сближения Канады с Евросоюзом важно, чтобы решения в отношении Грузии принимались с учетом реального прогресса страны в проведении реформ и оценок авторитетных международных рейтингов, в которых Грузия традиционно занимает ведущие позиции", – говорится в сообщении. В свою очередь канадская сторона подтвердила важную роль Грузии на Южном Кавказе, выразила заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и готовность содействовать дальнейшему развитию межпарламентского диалога. Визит грузинской делегации проходит в Оттаве и Торонто. В его рамках запланированы переговоры со спикером парламента Канады Фрэнсисом Скарпаледжиа, заседания в профильных комитетах парламента, а также встречи с канадской делегацией в Парламентской ассамблее ОБСЕ и представителями министерства иностранных дел. "В рамках визита у нас будет возможность встретиться с грузинской диаспорой. Разумеется, этот визит направлен на укрепление отношений между Грузией и Канадой и на вывод этих отношений на новый, более интересный этап развития", – заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Дипломатические отношения между Грузией и Канадой были установлены 23 июля 1992 года. В 2011 году в Оттаве открылось посольство Грузии. Грузия и Канада активно сотрудничают в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Оттава поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси. С 2009 года страны регулярно проводят двусторонние политические консультации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

