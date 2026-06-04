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Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортировали десятки иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортировали десятки иностранцев
Sputnik Грузия
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T11:58+0400
2026-06-04T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны выслали граждан Турции, Индии, Туркменистана, России, Армении, Нигерии, Уганды, Узбекистана, Египта, Пакистана, Китая, Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Ирака, Кении, Судана, Таиланда и других. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – из них "лидируют" граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, турция, туркменистан, индия, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
общество, грузия, новости, турция, туркменистан, индия, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортировали десятки иностранцев
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.
Из страны выслали граждан Турции, Индии, Туркменистана, России, Армении, Нигерии, Уганды, Узбекистана, Египта, Пакистана, Китая, Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Ирака, Кении, Судана, Таиланда и других. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – из них "лидируют" граждане Турции.