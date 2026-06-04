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Борьба с незаконным майнингом: в Грузии изъяли 148 криптоферм

Борьба с незаконным майнингом: в Грузии изъяли 148 криптоферм

Sputnik Грузия

С 2021 года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T19:59+0400

2026-06-04T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сотрудники полиции изъяли 148 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа (регион Сванети) и начали следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, сообщается на сайте МВД Грузии. Власти Грузии 1 июля объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа (регион Самегрело – Земо Сванети), который приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе и местным жителям. В результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, на территории муниципалитета Местиа в шести различных местах были обнаружены специальные устройства для производства криптовалюты, так называемые майнеры. Следствием установлено, что с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самочинно потребляя большие объемы электроэнергии. В результате обысков, проведенных полицейскими, в качестве вещественных доказательств было изъято большое количество специального технического оборудования. В настоящее время продолжаются активные следственные действия по данному факту с целью выявления других лиц, причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил пользования энергоресурсами, с применением средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. С 2021 года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного объема потребления. За электроэнергию, потребленную сверх этого лимита, придется платить по тарифу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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