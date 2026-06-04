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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны трое
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны трое
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T17:57+0400
2026-06-04T17:57+0400
2026-06-04T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Трое человек задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, их сбыте, а также в незаконном ввозе в страну, сообщили в пресс-службе МВД.Во время обысков в домах задержанных было обнаружено до 150 граммов метадона, бупренорфина и сушеной марихуаны.В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.Расследование ведется по статьям 260 и 262 УК Грузии — "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "Незаконный ввоз в Грузию или международная перевозка наркотических средств транзитом".Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны трое
17:57 04.06.2026 (обновлено: 18:05 04.06.2026)
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Трое человек задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, их сбыте, а также в незаконном ввозе в страну, сообщили в пресс-службе МВД.
Во время обысков в домах задержанных было обнаружено до 150 граммов метадона, бупренорфина и сушеной марихуаны.
В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.
Расследование ведется по статьям 260 и 262 УК Грузии — "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "Незаконный ввоз в Грузию или международная перевозка наркотических средств транзитом".
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.