https://sputnik-georgia.ru/20260604/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-gruzii----zaderzhany-troe-298990415.html

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны трое

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержаны трое

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T17:57+0400

2026-06-04T17:57+0400

2026-06-04T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Трое человек задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, их сбыте, а также в незаконном ввозе в страну, сообщили в пресс-службе МВД.Во время обысков в домах задержанных было обнаружено до 150 граммов метадона, бупренорфина и сушеной марихуаны.В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.Расследование ведется по статьям 260 и 262 УК Грузии — "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "Незаконный ввоз в Грузию или международная перевозка наркотических средств транзитом".Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии