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Грузия и Азербайджан будут управлять нефтепроводом Баку-Супса

Грузия и Азербайджан будут управлять нефтепроводом Баку-Супса

Sputnik Грузия

Передача нефтепровода является не продажей актива, а выполнением ‌контрактного обязательства, предусмотренного ​соглашением, заявил представитель компании 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T23:20+0400

2026-06-04T23:20+0400

2026-06-04T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире British Petroleum (BP) передаст Грузии и Азербайджану управление нефтепроводом Баку-Супса 8 июля, ⁠сообщил ‌региональный президент ‌BP ‌Джованни Кристофоли. Нефтепровод Баку-Супса является ключевым элементом инфраструктуры в цепочке поставок, обеспечивающим возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. В мае 2026 года Азербайджан и Грузия договорились о восстановлении нефтепровода. Экспортный маршрут используется для транспортировки нефти с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли. Длина трубопровода – 837 км, годовая пропускная способность – более 7 млн тонн. По информации Кристофоли, оператором азербайджанского участка станет Азербайджан, грузинского – правительство Грузии. ‌Региональный президент ‌BP отметил, что передача нефтепровода является не продажей актива, а выполнением ‌контрактного обязательства, предусмотренного ​соглашением, подписанным десять лет назад. Возобновление работыВ результате успешно завершившихся многомесячных переговоров Грузинская нефтегазовая корпорация, ООО "SOCAR Midstream Operation" и Государственная нефтяная компания Азербайджана в мае текущего года подписали соглашение о заключении операционного договора на грузинский участок нефтепровода Баку-Супса, который, помимо прочих важных вопросов, также определяет вопрос минимальной нагрузки на нефтепровод. Нефтепровод Баку-Супса позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье. Прокачка нефти по нефтепроводу Баку-Супса была остановлена весной 2022 года. На данный момент вся добываемая в республике нефть экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который позволяет выводить нефть в Турцию и на внешние рынки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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