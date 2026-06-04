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Грузия видит "позитивные сигналы" из США и рассчитывает на диалог – премьер

Грузия видит "позитивные сигналы" из США и рассчитывает на диалог – премьер

Sputnik Грузия

Подход к восстановлению отношений должен основываться на принципе справедливости и четко сформулированных позициях, заявил премьер 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T16:54+0400

2026-06-04T16:54+0400

2026-06-04T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Грузия рассчитывает на возобновление стратегического партнерства с Соединенными Штатами и с оптимизмом оценивает сигналы, поступающие со стороны Вашингтона, заявил премьер-министр Грузии, комментируя заявление государственного секретаря США Марко Рубио. Выступая перед конгрессменами, Рубио заявил, что Грузия предприняла ряд шагов, которые позволяют Вашингтону считать, что Тбилиси заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами. "Мы получили несколько позитивных сигналов и надеемся увидеть изменение траектории в случае Грузии по сравнению с тем положением, в котором она находится сегодня", – отметил госсекретарь США. По его словам, дальнейшее развитие диалога будет зависеть от переговоров между сторонами. Глава правительства подчеркнул, что подход к восстановлению отношений должен основываться на принципе справедливости и четко сформулированных позициях. Он отметил, что ухудшение грузино-американских отношений в предыдущие годы связано с действиями прежней администрации США. "Если в грузино-американских отношениях за последние годы что-то и было испорчено, то это на 100 процентов произошло по вине предыдущей администрации", – заявил он. Глава правительства заявил, что Грузия готова обсуждать все вопросы, связанные с восстановлением стратегического партнерства, и подчеркнул, что страна действует как суверенное государство, самостоятельно определяющее свою политику. По его словам, страна в прошлом сталкивалась с серьезным давлением, однако смогла избежать рисков благодаря проводимой политике. Премьер-министр добавил, что восстановление отношений возможно только на основе справедливого подхода и взаимного уважения. Делегация Госдепартамента США 1 июня распространила заявление, в котором говорится, что Вашингтон рассчитывает работать с правительством Грузии над партнерством, способным полностью раскрыть потенциал двусторонних отношений. Представители США также подтвердили готовность администрации президента Дональда Трампа к конструктивным и ориентированным на будущее отношениям, основанным на взаимном уважении, общих интересах и открытом диалоге. Грузия и СШАНа сегодняшний день отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байден было приостановлено действие стратегического партнерства, существовавшего с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Кроме того, Вашингтон ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Причиной ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После возвращения Дональда Трампа к власти правительство в Тбилиси неоднократно заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны – введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Однако четкого ответа на эту инициативу от "Грузинской мечты" пока не последовало. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контакты на высшем уровне пока отсутствуют, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе