https://sputnik-georgia.ru/20260604/idem-v-pravilnom-napravlenii---kaladze-otkryl-regionalnyy-forum-v-tbilisi-298994838.html

"Идем в правильном направлении" – Каладзе открыл региональный форум в Тбилиси

"Идем в правильном направлении" – Каладзе открыл региональный форум в Тбилиси

Sputnik Грузия

Тбилисский региональный форум был создан в 2007 году как инициатива по развитию местной экономики 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T13:53+0400

2026-06-04T13:53+0400

2026-06-04T14:02+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/04/298994641_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_4450d4105ef1b6a3f77ce44890edbece.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Темпы экономического роста Грузии дают надежду на то, что страна движется в правильном направлении, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии регионального форума. В столице Грузии проходит 16-й Тбилисский региональный форум по устойчивому развитию (TBILISI RFSD). Тема форума – "Устойчивое развитие для социально-экономического благополучия". Организатором мероприятия выступила Служба экономического развития города при мэрии Тбилиси. "Экономический рост, социальное равенство и охрана окружающей среды – это фундаментальные вопросы, без которых долгосрочное развитие страны невозможно. Темпы экономического роста Грузии вселяют в нас надежду на то, что мы движемся в правильном направлении", — сказал Каладзе. Кроме того, Каладзе в своем выступлении еще раз подчеркнул, что Тбилиси вновь дается возможность содействовать формированию новых партнерств, привлекать инвестиции, обмениваться инновационными идеями и реализовывать цели устойчивого развития. "Мы все понимаем, что устойчивое развитие – это не просто статистика и экономические показатели. Это благополучие наших граждан, улучшение качества их жизни, развитие городов, создание новой инфраструктуры, новых предприятий, рабочих мест; это социально-экономическое благополучие, основанное на заботе о потребностях граждан", – сказал он. По его словам, только единством, разделением ответственности и общих целей можно создать достойную среду. В форуме принимают участие представители центрального и местного правительств Грузии, члены парламента, руководители международных и региональных организаций, зарубежные и грузинские эксперты, представители дипломатического корпуса, академических кругов и делового сектора. В общей сложности в мероприятии участвуют 50 представителей из 20 разных стран мира. Цель мероприятия – обмен опытом, современными подходами и идеями, что создает устойчивую и долгосрочную перспективу для налаживания сотрудничества и развития городов. В прошлом году XV форум был посвящен теме "Роль мира в устойчивом социально-экономическом развитии". В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания высокого уровня и тематические панельные дискуссии. Тбилисский региональный форум был создан в 2007 году как инициатива по развитию местной экономики. Форум является площадкой для обсуждения экономических, социальных, экологических, технологических и геополитических процессов. Именно в этом формате была создана "Платформа мира", в рамках которой ежегодно проводятся дискуссии высокого уровня о взаимосвязи мира, стабильности и развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе