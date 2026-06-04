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Интересы ребенка в приоритете: как в Грузии защищают права детей – видео
Интересы ребенка в приоритете: как в Грузии защищают права детей – видео
Sputnik Грузия
В Грузии за последние годы усилено законодательство по защите прав детей. Законы исходят из принципа наилучших интересов для жизни ребенка. 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T15:55+0400
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Закон защищает детей от всех форм насилия – запрещено любое физическое или психологическое наказание детей, в том числе в образовательных учреждениях и семьях. Приоритетом считается воспитание ребенка в биологической семье, при невозможности – в приемных семьях с соблюдением всех необходимых условий.Детям гарантирована свобода мнения и право быть услышанными при принятии любых решений, затрагивающих их жизнь. В Грузии также действуют механизмы по защите детей в трудной жизненной ситуации. С помощью соцработников государство осуществляет контроль за условиями их жизни.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети и родители, видеоклуб , дети, права детей, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети и родители, видеоклуб , дети, права детей, видео
Интересы ребенка в приоритете: как в Грузии защищают права детей – видео
15:55 04.06.2026 (обновлено: 16:58 04.06.2026)
В Грузии за последние годы усилено законодательство по защите прав детей. Законы исходят из принципа наилучших интересов для жизни ребенка.
Закон защищает детей от всех форм насилия – запрещено любое физическое или психологическое наказание детей, в том числе в образовательных учреждениях и семьях. Приоритетом считается воспитание ребенка в биологической семье, при невозможности – в приемных семьях с соблюдением всех необходимых условий.
Детям гарантирована свобода мнения и право быть услышанными при принятии любых решений, затрагивающих их жизнь. В Грузии также действуют механизмы по защите детей в трудной жизненной ситуации. С помощью соцработников государство осуществляет контроль за условиями их жизни.