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Интересы ребенка в приоритете: как в Грузии защищают права детей – видео

Интересы ребенка в приоритете: как в Грузии защищают права детей – видео

Sputnik Грузия

В Грузии за последние годы усилено законодательство по защите прав детей. Законы исходят из принципа наилучших интересов для жизни ребенка. 04.06.2026, Sputnik Грузия

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Закон защищает детей от всех форм насилия – запрещено любое физическое или психологическое наказание детей, в том числе в образовательных учреждениях и семьях. Приоритетом считается воспитание ребенка в биологической семье, при невозможности – в приемных семьях с соблюдением всех необходимых условий.Детям гарантирована свобода мнения и право быть услышанными при принятии любых решений, затрагивающих их жизнь. В Грузии также действуют механизмы по защите детей в трудной жизненной ситуации. С помощью соцработников государство осуществляет контроль за условиями их жизни.

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