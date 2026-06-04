https://sputnik-georgia.ru/20260604/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-iyunya-2026-298966851.html
Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2026
Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 4 июня отмечают день памяти святых Василиска и Иоанна-Владимира 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T01:01+0400
2026-06-04T01:01+0400
2026-06-04T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ВасилискПо церковному календарю 4 июня поминают мученика Василиска – племянника cвятого Феодора Тирона, пострадавшего за веру во время правления императора Максимиана (305-311).Василиска во время гонения на христиан заточили в темницу. По преданию, Господь явился ему во сне и, ободрив мученика, пообещал Свою помощь. Тюремщики неоднократно видели, как по молитвам святого совершались чудеса. Поэтому отпустили его попрощаться с родными перед казнью.Местный правитель, узнав, что Василиск отпущен, страшно разгневался и выслал отряд за мучеником. На обратном пути к месту казни по молитвам святого произошло множество чудес. По приказу правителя ему отрубили голову в 308 году.Князь СербскийПо церковному календарю 4 июня поминают святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.Родился будущий святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Благоверный князь был женат на Косаре, дочери болгарского царя Самуила.После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015 году.Супруга святого, Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.ИмениныПо церковному календарю 4 июня именины отмечают Софья, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Михаил, Макар, Павел, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2026
По православному церковному календарю 4 июня отмечают день памяти святых Василиска и Иоанна-Владимира
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 4 июня поминают мученика Василиска – племянника cвятого Феодора Тирона, пострадавшего за веру во время правления императора Максимиана (305-311).
Василиска во время гонения на христиан заточили в темницу. По преданию, Господь явился ему во сне и, ободрив мученика, пообещал Свою помощь. Тюремщики неоднократно видели, как по молитвам святого совершались чудеса. Поэтому отпустили его попрощаться с родными перед казнью.
Местный правитель, узнав, что Василиск отпущен, страшно разгневался и выслал отряд за мучеником. На обратном пути к месту казни по молитвам святого произошло множество чудес. По приказу правителя ему отрубили голову в 308 году.
По церковному календарю 4 июня поминают святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.
Родился будущий святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Благоверный князь был женат на Косаре, дочери болгарского царя Самуила.
После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015 году.
Супруга святого, Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.
По церковному календарю 4 июня именины отмечают Софья, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Михаил, Макар, Павел, Федор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников