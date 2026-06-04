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Новые локомотивы и автомагистрали – Грузия получит 372 млн долларов от Всемирного банка

Новые локомотивы и автомагистрали – Грузия получит 372 млн долларов от Всемирного банка

Sputnik Грузия

Целью проекта является повышение эффективности и устойчивости грузинского участка регионального торгово-транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T09:01+0400

2026-06-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Группа Всемирного банка одобрила Грузии кредит в размере 372 миллионов долларов на приобретение локомотивов для Грузинской железной дороги (ГЖД), а также строительства участков автомобильных дорог в регионе Кахети, сообщила пресс-служба Минфина. Кредит Всемирного банка направлен на реализацию проекта TC-GATE (Транскаспийский транспортный коридор – повышение доступности и совершенствование транспортной системы Грузии), целью которого является усиление эффективности и устойчивости грузинского участка регионального торгово-транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию. "Проект предусматривает закупку локомотивов для Грузинской железной дороги с целью увеличения пропускной способности железных дорог, строительство электрических подстанций, институциональное укрепление Грузинских железных дорог, а также строительство участков дороги от Бадиаури до Чалаубни, от Чалаубни до Бакурцихе и участка дороги от Гурджаани до Телави", – говорится в сообщении. Кроме того, проект включает транспортные узлы, эстакады, мосты, а также принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения и институциональное укрепление дорожного сектора. Общая стоимость проекта составляет около 751 миллиона долларов США, включая 372 миллиона долларов от Группы Всемирного банка. При этом ведется работа по привлечению 175 миллионов долларов от Азиатского банка развития (АБР) и 182 миллионов долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). По информации Минфина, эти инвестиции в железные и автомобильные дороги являются еще одним важным шагом в повышении эффективности Среднего коридора, что также будет способствовать увеличению производительности и устойчивости транспортной инфраструктуры Грузии и долгосрочному экономическому росту страны за счет обеспечения более быстрого и безопасного перемещения товаров по коридору. Эти инвестиции важны как для экономического развития Грузии, так и для поддержки растущих потоков международной торговли и более диверсифицированных и надежных цепочек поставок, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, всемирный банк, европа, азия, кахети