https://sputnik-georgia.ru/20260604/papuashvili-vneshnyaya-politika-gruzii-napravlena-na-mir-i-stabilnost-298990071.html

Папуашвили: внешняя политика Грузии направлена на мир и стабильность

Папуашвили: внешняя политика Грузии направлена на мир и стабильность

Sputnik Грузия

Спикер парламента подчеркнул важность развития диалога, взаимного уважения и отказа от идеологического противостояния 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T15:55+0400

2026-06-04T15:55+0400

2026-06-04T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Внешнеполитический курс страны основан на прагматичном и рациональном подходе и служит двум ключевым внутренним целям – восстановлению территориальной целостности и повышению благосостояния населения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на XVI региональном форуме устойчивого развития в Тбилиси. По словам спикера парламента, внешняя политика Грузии должна оцениваться по ее результатам, и "моральной" является та политика, которая способствует миру, стабильности и развитию страны, не вовлекая ее в конфликты и нестабильность. Он заявил, что результаты прагматичной и рациональной политики Грузии уже видят как международное сообщество, так и граждане страны, выразив уверенность в продолжении текущего курса. "Самое главное, что результаты этой политики видит грузинский народ и наши избиратели. Это означает, что такая политика будет продолжена и обязательно принесет нашей стране желаемые результаты", – отметил он. Спикер парламента отметил, что в современном мире усиливаются идеологическая поляризация, навязывание политических рамок и снижение уровня уважения к различным точкам зрения, что, по его словам, усложняет международный диалог. Он подчеркнул важность развития диалога, взаимного уважения и отказа от идеологического противостояния. Глава грузинского законодательного органа выразил надежду, что форум будет способствовать открытому и содержательному диалогу, основанному на взаимном уважении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили