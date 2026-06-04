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Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?
Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?
Sputnik Грузия
Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны... 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T11:28+0400
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Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны, но и общества.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, планируют ли они заняться внутренним туризмом или предпочитают отдыхать за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, общество, новости, инфографика, лето, инфографика
туризм, грузия, общество, новости, инфографика, лето, инфографика
Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?
11:28 04.06.2026 (обновлено: 11:49 04.06.2026)
Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны, но и общества.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, планируют ли они заняться внутренним туризмом или предпочитают отдыхать за границей.