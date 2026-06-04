https://sputnik-georgia.ru/20260604/planiruete-li-vy-provesti-svoy-letniy-otpusk-na-territorii-gruzii-298988685.html

Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?

Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?

Sputnik Грузия

Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны... 04.06.2026, Sputnik Грузия

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Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны, но и общества.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, планируют ли они заняться внутренним туризмом или предпочитают отдыхать за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, общество, новости, инфографика, лето, инфографика