Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
https://sputnik-georgia.ru/20260604/planiruete-li-vy-provesti-svoy-letniy-otpusk-na-territorii-gruzii-298988685.html
Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?
Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?
Sputnik Грузия
Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны... 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T11:28+0400
2026-06-04T11:49+0400
туризм
грузия
общество
новости
инфографика
лето
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/04/298988325_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a4b0f536e26e10dea5ed7de0925aced2.png
Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны, но и общества.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, планируют ли они заняться внутренним туризмом или предпочитают отдыхать за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/04/298988325_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_31d4aedc55f7c8916c1229b8d13e1299.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, грузия, общество, новости, инфографика, лето, инфографика
туризм, грузия, общество, новости, инфографика, лето, инфографика

Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии?

11:28 04.06.2026 (обновлено: 11:49 04.06.2026)
Подписаться
Планируете ли вы провести свой летний отпуск на территории Грузии, 2026 опрос - Sputnik Грузия
Лето наступило, и Грузия активно готовится к туристическому сезону. Туризм по-прежнему остается ключевым фактором экономического благополучия не только страны, но и общества.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, планируют ли они заняться внутренним туризмом или предпочитают отдыхать за границей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0