https://sputnik-georgia.ru/20260604/prezident-gruzii-yuzhnyy-kavkaz-dolzhen-stat-prostranstvom-dlya-dialoga-mezhdu-tsivilizatsiyami-298989547.html

Президент Грузии: Южный Кавказ должен стать пространством для диалога между цивилизациями

Президент Грузии: Южный Кавказ должен стать пространством для диалога между цивилизациями

Sputnik Грузия

Президент выразил надежду, что форум станет площадкой для обмена идеями, которые помогут Грузии и региону эффективно отвечать на современные вызовы 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T14:54+0400

2026-06-04T14:54+0400

2026-06-04T14:54+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295598752_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e9ef75c27735114c4ba0b65d63e044a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Южный Кавказ должен стать не полигоном геополитической конфронтации, а образцовым пространством стабильности и диалога между цивилизациями, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время выступления на форуме в Тбилиси.Тбилисский региональный форум, который мэрия столицы проводит с 2007 года, был создан как инициатива по развитию местной экономики. Сегодня форум является площадкой для обсуждения экономических, социальных, экологических, технологических и геополитических процессов.По словам главы государства, грузинское общество смогло критически осмыслить текущие мировые процессы и бескомпромиссно защищать свои национальные интересы."Несмотря на беспрецедентные внутренние и внешние вызовы, мы не только сохранили мир, но и обеспечили устойчивый экономический рост. Наше общество смогло критически осмыслить текущие события в мире, сохранить объективное восприятие и бескомпромиссно защищать свои национальные интересы", – заявил Кавелашвили.По словам президента, выживание в быстро меняющемся мире зависит от сохранения мира и проведения сбалансированной, многовекторной внешней политики."За последние несколько лет наше правительство пресекло пять попыток, организованных извне, дестабилизировать страну и совершить государственный переворот", – заявил Кавелашвили.Он отметил, что для долгосрочного укрепления страны недостаточно лишь экономического развития и физического выживания – необходимо опираться на знание собственной культуры и истории.Президент выразил надежду, что форум станет площадкой для обмена идеями, которые помогут Грузии и региону эффективно отвечать на современные вызовы.В форуме принимают участие представители центральных и местных властей Грузии, члены парламента, руководители международных и региональных организаций, зарубежные и грузинские эксперты, представители дипломатического корпуса, академических кругов и бизнес-сектора. Всего в форуме участвуют 50 представителей из 20 стран мира.В рамках мероприятия запланированы пленарные заседания высокого уровня и тематические панельные дискуссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили