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Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 8 июня
Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 8 июня
Sputnik Грузия
Спрос на услуги летних детских садов всегда высок, поскольку большая часть работающих жителей Тбилиси не может покинуть город в июле, заметил мэр 04.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 8 июня в 10:00, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Летом в столице будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей. "Как вы знаете, учебный год в детских садах заканчивается 30 июня, а с 1 июля весь месяц будут работать летние детские сады", – сказал Каладзе. Регистрация будет проводиться в электронном виде на сайте агентства по управлению детскими садами Тбилиси – www.kids.org.ge. Прием заявок продлится до 21 июня. По словам мэра, проектом смогут воспользоваться дети в возрасте от 2 до 6 лет, зарегистрированные в тбилисских детских садах, в том числе те, кто закончили детский сад и в сентябре пойдут в школу. "Мы реализуем этот социальный проект уже много лет. Спрос на услуги летних детских садов всегда высок, так как большая часть работающих жителей Тбилиси не может покинуть город в июле", – заявил Каладзе. В то же время реализация проекта важна для сотрудников детских садов, поскольку они получат дополнительную оплату за работу в летних детских садах. Всего в летних садах будут задействованы 3,9 тысячи работников. Список учреждений доступен на сайте агентства по управлению детскими садами Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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детский сад, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество
детский сад, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество
Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 8 июня
10:50 04.06.2026 (обновлено: 10:55 04.06.2026)
Спрос на услуги летних детских садов всегда высок, поскольку большая часть работающих жителей Тбилиси не может покинуть город в июле, заметил мэр
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется 8 июня в 10:00, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Летом в столице будут работать 54 детских сада, в которых смогут зарегистрироваться до 19,5 тысячи детей.
"Как вы знаете, учебный год в детских садах заканчивается 30 июня, а с 1 июля весь месяц будут работать летние детские сады", – сказал Каладзе.
Регистрация будет проводиться в электронном виде на сайте агентства по управлению детскими садами Тбилиси – www.kids.org.ge. Прием заявок продлится до 21 июня.
По словам мэра, проектом смогут воспользоваться дети в возрасте от 2 до 6 лет, зарегистрированные в тбилисских детских садах, в том числе те, кто закончили детский сад и в сентябре пойдут в школу.
"Мы реализуем этот социальный проект уже много лет. Спрос на услуги летних детских садов всегда высок, так как большая часть работающих жителей Тбилиси не может покинуть город в июле", – заявил Каладзе.
В то же время реализация проекта важна для сотрудников детских садов, поскольку они получат дополнительную оплату за работу в летних детских садах. Всего в летних садах будут задействованы 3,9 тысячи работников.
Список учреждений доступен на сайте
агентства по управлению детскими садами Тбилиси.