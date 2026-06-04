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Россия заявила о готовности видеть Грузию в формате "3+3" - видео
Россия заявила о готовности видеть Грузию в формате "3+3" - видео
Sputnik Грузия
Москва по-прежнему считает двери платформы "3+3" открытыми для Грузии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T23:03+0400
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По его словам, российская сторона исходит из того, что решение об участии в формате остается за Тбилиси."Когда грузинские коллеги почувствуют, что им комфортно приехать на эту площадку, они, я уверен, приедут", — отметил дипломат.Галузин также сообщил, что представитель Грузии примет участие в экспертной сессии платформы, которая состоится в ближайшее время.Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, видео

Россия заявила о готовности видеть Грузию в формате "3+3" - видео

23:03 04.06.2026
© video: Sputnik
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Москва по-прежнему считает двери платформы "3+3" открытыми для Грузии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
По его словам, российская сторона исходит из того, что решение об участии в формате остается за Тбилиси.

"Когда грузинские коллеги почувствуют, что им комфортно приехать на эту площадку, они, я уверен, приедут", — отметил дипломат.

Галузин также сообщил, что представитель Грузии примет участие в экспертной сессии платформы, которая состоится в ближайшее время.

Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
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