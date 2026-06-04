Россия заявила о готовности видеть Грузию в формате "3+3" - видео
© video: Sputnik
Подписаться
Москва по-прежнему считает двери платформы "3+3" открытыми для Грузии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
По его словам, российская сторона исходит из того, что решение об участии в формате остается за Тбилиси.
"Когда грузинские коллеги почувствуют, что им комфортно приехать на эту площадку, они, я уверен, приедут", — отметил дипломат.
Галузин также сообщил, что представитель Грузии примет участие в экспертной сессии платформы, которая состоится в ближайшее время.
Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.
"Когда грузинские коллеги почувствуют, что им комфортно приехать на эту площадку, они, я уверен, приедут", — отметил дипломат.
Галузин также сообщил, что представитель Грузии примет участие в экспертной сессии платформы, которая состоится в ближайшее время.
Формат "3+3" был создан в 2021 году для обсуждения региональных вопросов на Южном Кавказе. В нем участвуют Россия, Турция, Армения, Азербайджан и Иран. Грузия с момента запуска инициативы отказалась присоединяться к этому механизму сотрудничества.