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Саньоль: Кварацхелия сыграет в товарищеском матче Грузии с Бахрейном

Саньоль: Кварацхелия сыграет в товарищеском матче Грузии с Бахрейном

Sputnik Грузия

По словам тренера, по сравнению с матчем против Румынии, в составе сборной Грузии произойдут некоторые изменения 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T22:12+0400

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товарищеский матч

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Новый капитан сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против Бахрейна, заявил главный тренер команды Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции. Товарищеский матч между сборными Грузии и Бахрейна состоится 5 июня на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало встречи в 20:00. При этом Георгий Чакветадзе, получивший травму в матче против Румынии 2 июня, не сможет принять участие в игре. По словам тренера, у футболиста сохраняется отек ноги. Саньоль также отметил, что по сравнению с матчем против Румынии в составе сборной Грузии произойдут некоторые изменения. Говоря о сопернике, тренер подчеркнул, что сборная Бахрейна в последние годы показывает хорошие результаты на азиатских турнирах, а матчи против новых команд полезны для развития грузинской сборной. Товарищеский матч против команды Румынии 2 июня завершилось вничью – 1:1. Гол в составе сборной Грузии забил Георгий Квилитая. Матч против Румынии стал последним для капитана грузинской сборной Гурама Кашия. Он провел 129 матчей в футболке национальной команды и стал рекордсменом сборной Грузии по этому показателю. На его счету три гола и одна результативная передача. Официально новым капитаном команды выбрали Хвичу Кварацхелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, румыния, бахрейн, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч