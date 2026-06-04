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Спасатели ищут тело мужчины и автомобиль, упавшие в Куру – видео

Спасатели ищут тело мужчины и автомобиль, упавшие в Куру – видео

Sputnik Грузия

Вторые сутки спасатели ищут упавший в реку Куру в центре Тбилиси автомобиль и его водителя. 04.06.2026, Sputnik Грузия

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Как выяснилось, виновником ДТП был другой водитель, который пошел на обгон. В настоящее время он задержан. К поисковой операции на реке подключены водолазы и катера спасательной службы. Место поисковой операции оцеплено полицией, но движение машин по набережной не прерывается. Это уже не первый случай падения машины в Куру. Весной 2025 года в Тбилиси с Метехского моста в реку упали три автомобиля.

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