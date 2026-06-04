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Спасатели ищут тело мужчины и автомобиль, упавшие в Куру – видео
Спасатели ищут тело мужчины и автомобиль, упавшие в Куру – видео
Sputnik Грузия
Вторые сутки спасатели ищут упавший в реку Куру в центре Тбилиси автомобиль и его водителя. 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T15:19+0400
2026-06-04T15:19+0400
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Как выяснилось, виновником ДТП был другой водитель, который пошел на обгон. В настоящее время он задержан. К поисковой операции на реке подключены водолазы и катера спасательной службы. Место поисковой операции оцеплено полицией, но движение машин по набережной не прерывается. Это уже не первый случай падения машины в Куру. Весной 2025 года в Тбилиси с Метехского моста в реку упали три автомобиля.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , происшествия, спасательная операция, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , происшествия, спасательная операция, тбилиси, видео
Спасатели ищут тело мужчины и автомобиль, упавшие в Куру – видео
15:19 04.06.2026 (обновлено: 15:54 04.06.2026)
Вторые сутки спасатели ищут упавший в реку Куру в центре Тбилиси автомобиль и его водителя.
Как выяснилось, виновником ДТП был другой водитель, который пошел на обгон. В настоящее время он задержан.
К поисковой операции на реке подключены водолазы и катера спасательной службы. Место поисковой операции оцеплено полицией, но движение машин по набережной не прерывается.
Это уже не первый случай падения машины в Куру. Весной 2025 года в Тбилиси с Метехского моста в реку упали три автомобиля.