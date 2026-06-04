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Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
https://sputnik-georgia.ru/20260604/v-mid-rf-prizvali-evropu-ozvuchit-konstruktivnye-predlozheniya-po-ukraine-298989790.html
В МИД РФ призвали Европу озвучить конструктивные предложения по Украине
В МИД РФ призвали Европу озвучить конструктивные предложения по Украине
Sputnik Грузия
Европа пока не предложила ни одной здравой идеи по Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T12:27+0400
2026-06-04T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Если у Европы есть конструктивные идеи по Украине, она должна их озвучить, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщают РИА Новости."Мы не закрываемся от диалога. Если у Европы будут какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, предложить, тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания. Пока никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи, не просматривается", – сказал он журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и традиционно является площадкой для обсуждения вопросов экономики, инвестиций, международного сотрудничества и развития бизнеса.В работе форума примет участие президент России Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, политика, европа, ситуация на дорогах грузии
в мире, россия, политика, европа, ситуация на дорогах грузии

В МИД РФ призвали Европу озвучить конструктивные предложения по Украине

12:27 04.06.2026 (обновлено: 13:16 04.06.2026)
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaЗдание МИД России. Архивное фото
Здание МИД России. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2026
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Европа пока не предложила ни одной здравой идеи по Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин
ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Если у Европы есть конструктивные идеи по Украине, она должна их озвучить, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщают РИА Новости.
"Мы не закрываемся от диалога. Если у Европы будут какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, предложить, тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания. Пока никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи, не просматривается", – сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и традиционно является площадкой для обсуждения вопросов экономики, инвестиций, международного сотрудничества и развития бизнеса.
В работе форума примет участие президент России Владимир Путин.
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