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Владимир Путин встречается с иностранными журналистами - видео
Владимир Путин встречается с иностранными журналистами - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин общается с иностранными журналистам. Прямая трансляция из Москвы. 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T13:00+0400
2026-06-04T13:00+0400
2026-06-05T15:54+0400
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия
видео, мультимедиа, владимир путин, россия
Владимир Путин встречается с иностранными журналистами - видео
13:00 04.06.2026 (обновлено: 15:54 05.06.2026)
Президент России Владимир Путин общается с иностранными журналистам. Прямая трансляция из Москвы.