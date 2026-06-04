https://sputnik-georgia.ru/20260604/zachem-nam-kto-to-tretiy---zakharova-pro-otnosheniya-rossii-i-gruzii-298999844.html
Зачем нам кто-то третий – Захарова про отношения России и Грузии
Зачем нам кто-то третий – Захарова про отношения России и Грузии
Sputnik Грузия
Многое делается для налаживания контактов между Грузией и Россией в сфере гуманитарного обмена, торговли, туризма, заявила Захарова 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T16:12+0400
2026-06-04T16:12+0400
2026-06-04T16:58+0400
россия
грузия
политика
москва
тбилиси
ереван
мария захарова
владимир путин
мид россии
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265776647_0:132:3321:2000_1920x0_80_0_0_63179a51cb4b71fd5a3f7ad300201129.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Россия и Грузия имеют богатую совместную историю, поэтому для выстраивания отношений в будущем им не нужны третьи страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Так Захарова ответила на вопрос грузинской журналистки об актуальности диалога между Грузией и Россией и преодолении разногласий на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана. По ее словам, многое делается для налаживания контактов в сфере гуманитарного обмена, торговли, туризма. "Мы стремимся выстраивать контакты с Грузией на добрососедских основах, на основе равноправия и взаимоуважения", – отметила Захарова. Как отметила официальный представитель МИД России, вопрос налаживания транспортного сообщения между двумя странами встречал сопротивление в самой Грузии со стороны ангажированных лиц, которые, по сути, выступали против интересов собственной страны Важными предпосылками для развития туризма, по словам Захаровой, стало решение президента России Владимира Путина в 2023 году о возобновлении авиасообщения и отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Грузии. Она отметила, что Россия готова и далее расширять отношения с Грузией, но это "должна быть дорога с двусторонним движением". "Мы не собираемся вмешиваться в чьи-либо внутренние дела, в дела Грузии не собираемся вмешиваться. У нас есть надежда на то, что нынешние грузинские власти, которые стараются проводить прагматичную политику, просто прислушаются к голосу своих граждан и увидят реальные возможности и перспективы", – заявила Захарова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
тбилиси
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/06/265776647_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2721d9f6cbdea86f07e1985713cc37f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, политика, москва, тбилиси, ереван, мария захарова, владимир путин, мид россии, грузино-российские отношения
россия, грузия, политика, москва, тбилиси, ереван, мария захарова, владимир путин, мид россии, грузино-российские отношения
Зачем нам кто-то третий – Захарова про отношения России и Грузии
16:12 04.06.2026 (обновлено: 16:58 04.06.2026)
Многое делается для налаживания контактов между Грузией и Россией в сфере гуманитарного обмена, торговли, туризма, заявила Захарова
ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Россия и Грузия имеют богатую совместную историю, поэтому для выстраивания отношений в будущем им не нужны третьи страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
Так Захарова ответила на вопрос грузинской журналистки об актуальности диалога между Грузией и Россией и преодолении разногласий на фоне охлаждения отношений Москвы и Еревана.
"Зачем вам привязывать отношения с Россией к отношениям с другими странами? Ваша страна самоценна, ваша культура невероятна, ваша история и наша совместная история богата. Зачем нам кто-то третий?" – заявила Захарова.
По ее словам, многое делается для налаживания контактов в сфере гуманитарного обмена, торговли, туризма.
"Мы стремимся выстраивать контакты с Грузией на добрососедских основах, на основе равноправия и взаимоуважения", – отметила Захарова.
Как отметила официальный представитель МИД России, вопрос налаживания транспортного сообщения между двумя странами встречал сопротивление в самой Грузии со стороны ангажированных лиц, которые, по сути, выступали против интересов собственной страны
Важными предпосылками для развития туризма, по словам Захаровой, стало решение президента России Владимира Путина в 2023 году о возобновлении авиасообщения и отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Грузии.
"Какая это была драма, вы даже не представляете. Когда семьи находились в двух странах и не могли нормально ездить друг к другу. Это были невероятные трагедии. Каждый раз пытались помочь, что-то сделать. Слава Богу, я надеюсь, мы навсегда перевернули эту страницу", – подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Россия готова и далее расширять отношения с Грузией, но это "должна быть дорога с двусторонним движением".
"Мы не собираемся вмешиваться в чьи-либо внутренние дела, в дела Грузии не собираемся вмешиваться. У нас есть надежда на то, что нынешние грузинские власти, которые стараются проводить прагматичную политику, просто прислушаются к голосу своих граждан и увидят реальные возможности и перспективы", – заявила Захарова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.