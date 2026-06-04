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Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
https://sputnik-georgia.ru/20260604/zakharova-provodit-brifing-dlya-zhurnalistov-na-polyakh-pmef-2026-298993955.html
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция. 04.06.2026, Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова
видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова

Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026

12:00 04.06.2026 (обновлено: 13:28 04.06.2026)
© video: Sputnik
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция.
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