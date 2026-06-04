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Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция. 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T12:00+0400
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2026-06-04T13:28+0400
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова
видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
12:00 04.06.2026 (обновлено: 13:28 04.06.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция.