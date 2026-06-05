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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
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Кубок-чемпион и хвостатый генерал: самые смешные фото недели
Кубок-чемпион и хвостатый генерал: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 05.06.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, индия, будапешт, мьянма
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, индия, будапешт, мьянма

Кубок-чемпион и хвостатый генерал: самые смешные фото недели

16:36 05.06.2026
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Игроки команды "Пари Сен-Жермен" с кубком победителя Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 после победы в финальном матче Лиги в Будапеште.

Игроки команды &quot;Пари Сен-Жермен&quot; с кубком победителя Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 после победы в финальном матче Лиги в Будапеште. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Игроки команды "Пари Сен-Жермен" с кубком победителя Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 после победы в финальном матче Лиги в Будапеште.

© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкСине-желтые ара в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
Сине-желтые ара в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park, Китай - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo
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Сине-желтые ара в вольере пекинского парка дикой природы Beijing Wildlife Park.
© REUTERS Adnan Abidi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует президента Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, прибывшего на встречу в Нью-Дели, Индия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует президента Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, прибывшего на встречу в Нью-Дели, Индия. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Adnan Abidi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует президента Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, прибывшего на встречу в Нью-Дели, Индия.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Люди отдыхают на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Люди отдыхают на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Люди отдыхают на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

© REUTERS David Swanson

Туфли Эстеллы Провас на красной дорожке гала-вечера MOCA Gala 2026 в музее Geffen Contemporary at MOCA, США.

Туфли Эстеллы Провас на красной дорожке гала-вечера MOCA Gala 2026 в музее Geffen Contemporary at MOCA, США. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS David Swanson

Туфли Эстеллы Провас на красной дорожке гала-вечера MOCA Gala 2026 в музее Geffen Contemporary at MOCA, США.

© REUTERS Ints Kalnins

Ежегодный фестиваль розового супа в Вильнюсе, Литва.

Ежегодный фестиваль розового супа в Вильнюсе, Литва. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Ints Kalnins

Ежегодный фестиваль розового супа в Вильнюсе, Литва.

© REUTERS Remo Casilli

Бричиола, многолетний талисман оркестра 4-го кавалерийского полка карабинеров, в парадной форме в свой последний день службы перед выходом на пенсию, Италия.

Бричиола, многолетний талисман оркестра 4-го кавалерийского полка карабинеров, в парадной форме в свой последний день службы перед выходом на пенсию, Италия. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Remo Casilli

Бричиола, многолетний талисман оркестра 4-го кавалерийского полка карабинеров, в парадной форме в свой последний день службы перед выходом на пенсию, Италия.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Игра в шахматы на V юбилейном фестивале "Движения Первых" на ВДНХ в Москве.

Игра в шахматы на V юбилейном фестивале &quot;Движения Первых&quot; на ВДНХ в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Игра в шахматы на V юбилейном фестивале "Движения Первых" на ВДНХ в Москве.

© AP Photo / Matias Delacroix

Избиратель отмечает свой бюллетень во время президентских выборов в Боготе, Колумбия.

Избиратель отмечает свой бюллетень во время президентских выборов в Боготе, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Matias Delacroix

Избиратель отмечает свой бюллетень во время президентских выборов в Боготе, Колумбия.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

На выставке Computex Taipei, одной из крупнейших в мире выставок компьютерной техники и технологий, в Тайбэе, Тайвань.

На выставке Computex Taipei, одной из крупнейших в мире выставок компьютерной техники и технологий, в Тайбэе, Тайвань. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Chiang Ying-ying

На выставке Computex Taipei, одной из крупнейших в мире выставок компьютерной техники и технологий, в Тайбэе, Тайвань.

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