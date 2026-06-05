Кубок-чемпион и хвостатый генерал: самые смешные фото недели

Игроки команды "Пари Сен-Жермен" с кубком победителя Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 после победы в финальном матче Лиги в Будапеште.
Игроки команды "Пари Сен-Жермен" с кубком победителя Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 после победы в финальном матче Лиги в Будапеште.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует президента Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, прибывшего на встречу в Нью-Дели, Индия.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует президента Мьянмы Мин Аунг Хлайнга, прибывшего на встречу в Нью-Дели, Индия.
Люди отдыхают на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Люди отдыхают на выставке в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Туфли Эстеллы Провас на красной дорожке гала-вечера MOCA Gala 2026 в музее Geffen Contemporary at MOCA, США.
Туфли Эстеллы Провас на красной дорожке гала-вечера MOCA Gala 2026 в музее Geffen Contemporary at MOCA, США.
Ежегодный фестиваль розового супа в Вильнюсе, Литва.
Ежегодный фестиваль розового супа в Вильнюсе, Литва.
Бричиола, многолетний талисман оркестра 4-го кавалерийского полка карабинеров, в парадной форме в свой последний день службы перед выходом на пенсию, Италия.
Бричиола, многолетний талисман оркестра 4-го кавалерийского полка карабинеров, в парадной форме в свой последний день службы перед выходом на пенсию, Италия.
Игра в шахматы на V юбилейном фестивале "Движения Первых" на ВДНХ в Москве.
Игра в шахматы на V юбилейном фестивале "Движения Первых" на ВДНХ в Москве.
Избиратель отмечает свой бюллетень во время президентских выборов в Боготе, Колумбия.
Избиратель отмечает свой бюллетень во время президентских выборов в Боготе, Колумбия.
На выставке Computex Taipei, одной из крупнейших в мире выставок компьютерной техники и технологий, в Тайбэе, Тайвань.
На выставке Computex Taipei, одной из крупнейших в мире выставок компьютерной техники и технологий, в Тайбэе, Тайвань.