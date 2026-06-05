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Большинство предприятий в Грузии не пользуются социальными сетями

Большинство предприятий в Грузии не пользуются социальными сетями

Sputnik Грузия

Доступ к интернету в 2025 году был у 94,9% предприятий, из которых 74,7% пользовались фиксированным интернетом 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T09:01+0400

2026-06-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Основная часть предприятий Грузии вообще не используют социальные медиа для работы, в том числе LinkedIn, говорится в исследовании Национальной службы статистики. Исследование показало, что социальные медиа в работе игнорирует и не использует 74,2% предприятия, а пользуются ими всего 25,8%. При этом речь идет не только о LinkedIn, но и всех популярных социальных сетях и ресурсах. При этом доступ к интернету в 2025 году был у 94,9% предприятий, из которых 74,7% пользовались фиксированным интернетом. Также исследование грузинских предприятий показало, что рабочие компьютеры или смартфоны использовали в 2025 году лишь 35,5% предприятий. При этом свои странички и сайты в интернете были лишь у 15,3%. Из общего числа сайтов компаний у 76,6% есть описание товаров и цены, а вот онлайн заказ доступен лишь у 38,3% компаний. Обратной связью на сайтах грузинских компаний можно воспользоваться лишь на 29,9%, а вакансии указаны лишь на 22,1% сайтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"