https://sputnik-georgia.ru/20260605/borba-s-nezakonnym-mayningom-v-gruzii-prodolzhaetsya--novye-izyatiya-299011369.html

Борьба с незаконным майнингом в Грузии продолжается – новые изъятия

Борьба с незаконным майнингом в Грузии продолжается – новые изъятия

Sputnik Грузия

Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T17:57+0400

2026-06-05T17:57+0400

2026-06-05T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники полиции изъяли еще 47 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начали следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека.Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.На данный момент число изъятых аппаратов для криптомайнинга достигло 195.Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа стоит с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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