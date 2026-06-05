https://sputnik-georgia.ru/20260605/borba-s-nezakonnym-mayningom-v-gruzii-prodolzhaetsya--novye-izyatiya-299011369.html
Борьба с незаконным майнингом в Грузии продолжается – новые изъятия
Борьба с незаконным майнингом в Грузии продолжается – новые изъятия
Sputnik Грузия
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T17:57+0400
2026-06-05T17:57+0400
2026-06-05T17:57+0400
происшествия
грузия
новости
сванети
самегрело
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059892_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_283ed95ada3373d1a37536b00c8d1260.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники полиции изъяли еще 47 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начали следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека.Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.На данный момент число изъятых аппаратов для криптомайнинга достигло 195.Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа стоит с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сванети
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059892_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1059f722a5ae7ed48574fa40ce7cbf76.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сванети, самегрело, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, сванети, самегрело, мвд грузии
Борьба с незаконным майнингом в Грузии продолжается – новые изъятия
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники полиции изъяли еще 47 аппаратов для криптомайнинга в муниципалитете Местиа, в регионе Сванети, и начали следствие по факту нарушения правил пользования энергоресурсами, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, с помощью этих устройств местные жители систематически генерировали цифровую валюту и получали незаконный доход, самовольно потребляя большие объемы электроэнергии.
Владельцам аппаратов грозит до трех лет лишения свободы по статье о нарушении правил пользования энергоресурсами с использованием средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека.
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа, поскольку такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.
На данный момент число изъятых аппаратов для криптомайнинга достигло 195.
Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа стоит с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.