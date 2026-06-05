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Число дел против Грузии в ЕСПЧ уменьшилось – Минюст

Число дел против Грузии в ЕСПЧ уменьшилось – Минюст

Sputnik Грузия

Сокращение дел напрямую связано с эффективностью реформ, осуществленных в судебной системе, заявил замминистра 05.06.2026, Sputnik Грузия

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министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число дел против Грузии в Европейском суде по правам человека сократилось за 15 лет на 93%, заявил первый заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили. Власти Грузии назвали соблюдение Европейской конвенции по правам человека одним из своих главных приоритетов, особенно в вопросе правосудия. По его словам, сокращение дел напрямую связано с эффективностью реформ, осуществленных в судебной системе. При этом он подчеркнул, что основная часть дел о дискриминации, а также о ненадлежащем обращении, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ в данный момент, связаны с фактами, произошедшими до 2012 года. ЕСПЧ – международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства – члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, еспч, европейский суд по правам человека, министерство юстиции грузии