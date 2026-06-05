https://sputnik-georgia.ru/20260605/dozhdi-i-grozy-na-fone-zhary--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-299021989.html
Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T22:39+0400
2026-06-05T22:39+0400
2026-06-05T22:39+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c69c4d760a6ff45c1f76f1a195b624b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры ожидаются в отдельных районах Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +25... +27 градусов. В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): местами ожидаются небольшие дожди на фоне жары. Температура воздуха составит +27... +29 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): местами ожидаются небольшие дожди на фоне тепла. Температура воздуха днем составит +26... +28 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +27... +29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_74aac90d30a21d02a879f82768aca759.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры ожидаются в отдельных районах Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +25... +27 градусов.
В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): местами ожидаются небольшие дожди на фоне жары. Температура воздуха составит +27... +29 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): местами ожидаются небольшие дожди на фоне тепла. Температура воздуха днем составит +26... +28 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит +27... +29 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.