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Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T22:39+0400

2026-06-05T22:39+0400

2026-06-05T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы на фоне высокой температуры ожидаются в отдельных районах Грузии в ближайшие дни, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ночью и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +25... +27 градусов. В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): местами ожидаются небольшие дожди на фоне жары. Температура воздуха составит +27... +29 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): местами ожидаются небольшие дожди на фоне тепла. Температура воздуха днем составит +26... +28 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +21... +23 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +27... +29 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Днем температура воздуха ​​составит +27... +29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии