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Эксперт: Грузии необходимо выработать стратегию в отношении формата "3+3"

Эксперт: Грузии необходимо выработать стратегию в отношении формата "3+3"

Sputnik Грузия

Несмотря на то, что Тбилиси по-прежнему не рассматривает участие в региональной платформе "3+3", Грузия не может позволить себе игнорировать процессы, которые... 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T15:28+0400

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Такое мнение в беседе со Sputnik Грузия высказал директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели.По его словам, сегодня в регионе происходят серьезные изменения, связанные с развитием транспортных коридоров, новыми экономическими проектами и изменением отношений между государствами Южного Кавказа и соседними странами. В этой ситуации, считает эксперт, Грузии необходимо внимательно следить за происходящим и вырабатывать долгосрочную стратегию, исходя из собственных национальных интересов.При этом Метревели подчеркнул, что официальная позиция Тбилиси в отношении формата "3+3" остается неизменной. Он напомнил о недавнем заявлении МИД Грузии, согласно которому страна на данном этапе не рассматривает участие в этой платформе.Вместе с тем эксперт отметил важность диалога и изучения происходящих процессов. По его мнению, государству с населением около 3,5 миллиона необходимо прагматично оценивать региональные изменения и понимать, какие возможности и вызовы они могут создать для страны в будущем.

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