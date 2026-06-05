https://sputnik-georgia.ru/20260605/figuranty-po-delu-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii-zaklyuchayut-sdelku-so-sledstviem-299011992.html

Фигуранты по делу о штурме дворца президента Грузии заключают сделку со следствием

Фигуранты по делу о штурме дворца президента Грузии заключают сделку со следствием

Sputnik Грузия

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу" 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T15:55+0400

2026-06-05T15:55+0400

2026-06-05T15:56+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

паата бурчуладзе

ираклий надирадзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября 2025 года, согласившихся на процессуальную сделку, достигло 14 человек, заявил прокурор по делу Роин Хинтибидзе.На заседании суда 5 июня по делу о штурме, по которому проходят 15 обвиняемых, семеро из них признали вину и согласились на сделку со следствием.Все они получили по три года условного заключения.Речь идет о следующих обвиняемых: Эва Шаншиашвили, Александр Гоголадзе, Сулхан Абралава, Рамаз Джорбенадзе, Джандри Тиркия, Геннадий Келихашвили и Давид Гурцкая.Им были предъявлены обвинения в попытке захвата и блокирования стратегического объекта, а также в участии в групповом насилии.Это уже вторая группа фигурантов дела о штурме здания администрации президента Грузии, согласившаяся на сделку. Ранее на тех же условиях на процессуальную сделку пошли Александр Хабеишвили, Бека Келехсашвили, Георгий Мумладзе, Мамука Лачубидзе, Гуриел Кардава, Автандил Сурманидзе и Темур Курцикидзе.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов.Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 года к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилиси