https://sputnik-georgia.ru/20260605/gruziya-i-ssha-rabotayut-nad-obnovleniem-dvustoronnikh-otnosheniy--glava-mid-299008087.html

Грузия и США работают над обновлением двусторонних отношений – глава МИД

Грузия и США работают над обновлением двусторонних отношений – глава МИД

Sputnik Грузия

Глава МИД подчеркнула, что Грузия всегда была готова к полноценному сотрудничеству с США, которое должно отражать национальные интересы обеих стран 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T13:53+0400

2026-06-05T13:53+0400

2026-06-05T13:53+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

мака бочоришвили

грузинская мечта - демократическая грузия

вашингтон

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0d/295355506_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_edb4e91b9ccea4107e7875c2a47aa550.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузия и США работают над формированием обновленной повестки двусторонних отношений, основанной на взаимном уважении и учете интересов обеих стран, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе визита в США.По словам главы МИД, в последнее время обе стороны предприняли важные шаги для того, чтобы отношения между Тбилиси и Вашингтоном развивались в позитивном ключе и открывали новые возможности для сотрудничества.Министр отметила, что состоявшиеся в последнее время взаимные визиты были направлены на развитие диалога между двумя странами.Особое значение, по словам Бочоришвили, имеют сигналы, прозвучавшие во время мероприятия по случаю Дня независимости Грузии, организованного посольством страны в США.На мероприятии присутствовал первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, который заявил, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в пересмотре отношений с рядом государств и видит возможности для укрепления сотрудничества с Грузией."Те сильные сигналы, которые мы услышали, дают надежду на дальнейшее развитие отношений между Грузией и США и на появление новых возможностей для того, чтобы двусторонние отношения вышли на тот уровень, которого заслуживают обе страны", – отметила министр.Глава МИД подчеркнула, что Грузия всегда была готова к полноценному сотрудничеству с США, которое должно отражать национальные интересы обеих стран."Мы не раз заявляли о своей готовности к таким отношениям. Они должны учитывать национальные интересы как Грузии, так и США и, прежде всего, строиться на взаимном уважении. Мы видим настрой со стороны США, который показывает, что это достижимо", – заявила она.По словам Бочоришвили, именно принцип взаимного уважения должен стать основой дальнейшего развития грузино-американских отношений.О развитии практического сотрудничества министр также говорила в ходе визита в Сан-Франциско, где встретилась с вице-губернатором штата Калифорния Элени Куналакис. Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия между Грузией и США, а также перспективы его дальнейшего развития.Особое внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного хаба. Кроме того, была подчеркнута важность открытия Грузинского инновационного хаба в Сан-Франциско, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему углублению технологического и инновационного сотрудничества между двумя странами.В рамках визита в США глава грузинского МИД также встретилась с мэром Сан-Франциско Дэниэлом Лури. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами, а также перспективы развития взаимодействия Грузии со штатом Калифорния.Отдельное внимание было уделено стратегическому расположению Грузии и возможностям реализации ее инвестиционного потенциала. По итогам встречи Бочоришвили пригласила мэра Сан-Франциско посетить Грузию с официальным визитом.Грузия и СШАНа сегодняшний день отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено действие стратегического партнерства, существовавшего с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Кроме того, Вашингтон ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Причиной ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После возвращения Дональда Трампа к власти правительство в Тбилиси неоднократно заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны — введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Однако четкого ответа на эту инициативу со стороны США пока не последовало.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контакты на высшем уровне пока отсутствуют, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, грузинская мечта - демократическая грузия, вашингтон, сша