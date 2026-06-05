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Интервью Николоза Мжаванадзе с протоиереем Андреем Ткачёвым
Интервью Николоза Мжаванадзе с протоиереем Андреем Ткачёвым
Sputnik Грузия
Николоз Мжаванадзе встретился с одним из самых известных православных проповедников — отцом Андреем Ткачёвым. В беседе затронули актуальные общественные и... 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T12:12+0400
2026-06-05T12:12+0400
2026-06-05T12:12+0400
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, николоз мжаванадзе, грузия
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, николоз мжаванадзе, грузия
Интервью Николоза Мжаванадзе с протоиереем Андреем Ткачёвым
Николоз Мжаванадзе встретился с одним из самых известных православных проповедников — отцом Андреем Ткачёвым. В беседе затронули актуальные общественные и духовных вопросы.