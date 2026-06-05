Интервью Николоза Мжаванадзе с протоиереем Андреем Ткачёвым

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Николоз Мжаванадзе встретился с одним из самых известных православных проповедников — отцом Андреем Ткачёвым. В беседе затронули актуальные общественные и духовных вопросы.