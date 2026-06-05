https://sputnik-georgia.ru/20260605/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-iyunya-2026-299004974.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 5 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 июня отмечают день памяти святителя Михаила, преподобномученика Михаила и преподобной Евфросинии 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T01:01+0400

2026-06-05T01:01+0400

2026-06-05T01:01+0400

религия

грузия

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Михаил СинадскийПо церковному календарю 5 июня поминают святителя Михаила Синадского, жившего на рубеже VIII-IX веков в Византийской империи.С юных лет будущий епископ стремился к монашеской жизни. Рано приняв постриг в обители на южном берегу Черного моря, он все послушания исполнял с усердием.Однажды летом он был в поле на работах. День выдался очень жаркий. Люди изнемогали от жажды, но источники иссякли, так как дождей давно не было. Пустой медный сосуд по молитве Михаила наполнился водой, которой хватило всем.За мудрость и праведную жизнь его рукоположили в епископы города Синад. Святителя уважали все, в том числе и византийские императоры. Он был участником Седьмого Вселенского Собора.В 813 году на византийский престол взошел Лев Армянин – иконоборец. Император, считавший поклонение иконам равнозначным поклонению идолам, начал преследовать всех священнослужителей и мирян, кто хранил cвятые образы и перед ними молился.Епископ мужественно противостоял еретикам, обличая их заблуждения. За непокорность святителя сослали. Он умер в заточении через восемь лет в 821 году. Мощи святителя хранятся на святой горе Афон.ЧерноризецПо церковному календарю 5 июня поминают преподобномученика Михаила черноризца, жившего в IX веке.Родился будущий преподобномученик в христианской семье в городе Эдесса (Месопотамия). После смерти родителей, раздав имущество бедным, он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам.Иерусалим был захвачен мусульманами, поэтому преподобномученик поселился в монастыре Святого Саввы в Палестине. Однажды его послали в Иерусалим из монастыря продавать изделия иноков. Евнуху мусульманской царицы Сеиды монастырские изделия понравились, и он привел инока к своей госпоже. Молодой монах приглянулся царице, и она попыталась склонить его к греховной связи.Отвергнутая повелительница, разгневавшись, велела монаха избить палками, а потом выставила перед царем врагом магометанства. Царь, в свою очередь, тщетно убеждал инока принять магометанскую веру, а потом велел отрубить ему голову.Игуменья ПолоцкаяПо церковному календарю 5 июня поминают преподобную Евфросинию, игуменью Полоцкую (в миру Предислава) – покровительницу женского монашества в Русской церкви.С детских лет Предислава, дочь князя Георгия Всеславича, отличалась любовью к книжному учению и молитве. Отказавшись выйти замуж, она приняла постриг с именем Евфросиния.По благословению Полоцкого святителя Илии, она жила при Софийском соборе и занималась переписыванием книг. Примерно в 1128 году монахиня по поручению епископа Илии отправилась в Сельцо, устроить женский монастырь. В Спасо-Преображенской обители она обучала девушек переписыванию книг, шитью и иным ремеслам.Усилиями преподобной в 1161 году построили собор, сохранившийся до наших дней. Основала преподобная Евфросиния и Богородицкий мужской монастырь, в который Константинопольский Патриарх Лука по ее просьбе послал копию с чудотворной Ефесской иконы Божьей Матери.Перед смертью она отправилась в паломничество по святым местам с сестрой Евпраксией и племянником Давидом. Евфросиния мирно скончалась в русском монастыре Пресвятой Богородицы в Иерусалиме в 1173 году.ИмениныПо церковному календарю 5 июня именины отмечают Евфросиния, Мария, Александр, Андрей, Афанасий, Леонтий и Михаил.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , грузия, календарь религиозных праздников