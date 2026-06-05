https://sputnik-georgia.ru/20260605/kogda-tramvai-vernutsya-v-tbilisi--kaladze-o-proekte-299006758.html
Когда трамваи вернутся в Тбилиси? – Каладзе о проекте
Когда трамваи вернутся в Тбилиси? – Каладзе о проекте
Sputnik Грузия
Срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект, заявил мэр столицы 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T11:58+0400
2026-06-05T11:58+0400
2026-06-05T11:58+0400
грузия
новости
экономика
каха каладзе
трамваи
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262844723_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_8ed32037ee9a553053a063d5940ebc96.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует подписать соглашение на проектирование и строительство трамвайной линии с компанией-победителем тендера к концу июня 2026 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По информации городских властей, завершился первый этап оценки предложений, полученных в рамках объявленного 31 марта тендера на проектирование и строительство трамвайной линии. Строить трамвайную линию выразили готовность четыре крупные компании (три турецкие и одна китайская) и совместное предприятие. По словам Каладзе, срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект. "Я очень надеюсь, что это будет не первый и не последний, нашему городу действительно нужен общественный транспорт, такой, как трамвай", – сказал Каладзе. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262844723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9020e30070d7920af460b6a016e5318c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, каха каладзе, трамваи, тбилиси
грузия, новости, экономика, каха каладзе, трамваи, тбилиси
Когда трамваи вернутся в Тбилиси? – Каладзе о проекте
Срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует подписать соглашение на проектирование и строительство трамвайной линии с компанией-победителем тендера к концу июня 2026 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По информации городских властей, завершился первый этап оценки предложений, полученных в рамках объявленного 31 марта тендера на проектирование и строительство трамвайной линии. Строить трамвайную линию выразили готовность четыре крупные компании (три турецкие и одна китайская) и совместное предприятие.
"Первый этап тендерных процедур проекта завершен. В настоящее время мы изучаем довольно объемную тендерную документацию, уточняем конкретные вопросы и к концу июня сможем подписать соглашение с компанией-победителем", – заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект.
"Я очень надеюсь, что это будет не первый и не последний, нашему городу действительно нужен общественный транспорт, такой, как трамвай", – сказал Каладзе.
Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок.
Проект также включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов.
В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций.
Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта.
Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы.
В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.