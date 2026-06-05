https://sputnik-georgia.ru/20260605/kogda-tramvai-vernutsya-v-tbilisi--kaladze-o-proekte-299006758.html

Когда трамваи вернутся в Тбилиси? – Каладзе о проекте

Когда трамваи вернутся в Тбилиси? – Каладзе о проекте

Sputnik Грузия

Срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект, заявил мэр столицы 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T11:58+0400

2026-06-05T11:58+0400

2026-06-05T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует подписать соглашение на проектирование и строительство трамвайной линии с компанией-победителем тендера к концу июня 2026 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По информации городских властей, завершился первый этап оценки предложений, полученных в рамках объявленного 31 марта тендера на проектирование и строительство трамвайной линии. Строить трамвайную линию выразили готовность четыре крупные компании (три турецкие и одна китайская) и совместное предприятие. По словам Каладзе, срок выполнения работ составляет 36 месяцев, после чего Тбилиси получит свой первый трамвайный проект. "Я очень надеюсь, что это будет не первый и не последний, нашему городу действительно нужен общественный транспорт, такой, как трамвай", – сказал Каладзе. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство соответствующего депо, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации 11 составов. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Проект, сметная стоимость которого составляет 417 миллионов лари, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Как отметил Каладзе, данная инициатива имеет историческое значение, поскольку этот вид транспорта возвращается в столицу после многих лет. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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