https://sputnik-georgia.ru/20260605/kurs-lari-dollar-299006645.html

Курс лари на пятницу – 2,6647 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6647 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T09:48+0400

2026-06-05T09:48+0400

2026-06-05T09:48+0400

грузия

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лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 июня в размере 2,6647 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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