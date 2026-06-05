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МИД РФ: без Грузии формат "3+3" не сможет быть полноценным

МИД РФ: без Грузии формат "3+3" не сможет быть полноценным

Sputnik Грузия

Россия считает Грузию важным партнером формата "3+3" и не видит его полноценного будущего без ее участия 05.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июня — Sputnik. Без участия Грузии перспективы регионального формата "3+3" не будут полноценными, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сообщают РИА Новости.По словам Галузина, Москва рассматривает Грузию как важного партнера для платформы "3+3", в которую входят Азербайджан, Армения, Грузия и три их соседа — Россия, Турция и Иран."Хотел бы особо приветствовать участие в нашей дискуссии представителя экспертных кругов Грузии. Для нас, как и, уверен, для всех участников платформы, Грузия остается важным партнером, без которого перспективы “3+3” вряд ли будут полноценными. Надеюсь, со временем и официальный Тбилиси подключится к нашей работе", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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