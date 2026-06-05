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Невыученные уроки истории: Захарова о том, какое будущее ждет Европу
Невыученные уроки истории: Захарова о том, какое будущее ждет Европу
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция. 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T15:59+0400
2026-06-05T15:59+0400
2026-06-05T15:59+0400
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Смотрите в видео, что Мария Захарова заявила в ходе сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений?".
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова, видео
видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова, видео
Невыученные уроки истории: Захарова о том, какое будущее ждет Европу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция.
Смотрите в видео, что Мария Захарова заявила в ходе сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории. Какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений?".