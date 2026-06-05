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Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026
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Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного
Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T21:48+0400
2026-06-05T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. С моста Галактиона Табидзе 2 июня в реку упал автомобиль. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек, тело которого до сих пор не найдено. Расследование по делу установило, что в автомобиль, упавший в реку, врезался другой автомобиль, который столкнул его на противоположную полосу. В результате чего машина потеряла управление и упала в реку с моста. Водителю машины, ставшей причиной трагедии, предъявили обвинения по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". Ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда, ждать приговора он будет в тюрьме . Поиски пропавшей машины продолжаются до сих пор. Спасатели опустили уровень реки в районе столицы для облегчения поисковых работ и прочесывают территорию реки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, дтп
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, дтп

Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного

21:48 05.06.2026
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса и уличная торговля - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии.
С моста Галактиона Табидзе 2 июня в реку упал автомобиль. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек, тело которого до сих пор не найдено.
Расследование по делу установило, что в автомобиль, упавший в реку, врезался другой автомобиль, который столкнул его на противоположную полосу. В результате чего машина потеряла управление и упала в реку с моста.
Водителю машины, ставшей причиной трагедии, предъявили обвинения по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". Ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда, ждать приговора он будет в тюрьме .
Поиски пропавшей машины продолжаются до сих пор. Спасатели опустили уровень реки в районе столицы для облегчения поисковых работ и прочесывают территорию реки.
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