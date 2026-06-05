https://sputnik-georgia.ru/20260605/padenie-avtomobilya-v-reku-v-tbilisi-politsiya-nashla-vinovnogo-299021854.html
Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного
Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T21:48+0400
2026-06-05T21:48+0400
2026-06-05T21:48+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262896769_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_bb2d0bd4d35ea8e169b396ab5c3874d5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. С моста Галактиона Табидзе 2 июня в реку упал автомобиль. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек, тело которого до сих пор не найдено. Расследование по делу установило, что в автомобиль, упавший в реку, врезался другой автомобиль, который столкнул его на противоположную полосу. В результате чего машина потеряла управление и упала в реку с моста. Водителю машины, ставшей причиной трагедии, предъявили обвинения по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". Ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда, ждать приговора он будет в тюрьме . Поиски пропавшей машины продолжаются до сих пор. Спасатели опустили уровень реки в районе столицы для облегчения поисковых работ и прочесывают территорию реки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262896769_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_d443875273ab4cf23e3ddbdfd2a88e7f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, дтп
происшествия, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, дтп
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии.
С моста Галактиона Табидзе 2 июня в реку упал автомобиль. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек, тело которого до сих пор не найдено.
Расследование по делу установило, что в автомобиль, упавший в реку, врезался другой автомобиль, который столкнул его на противоположную полосу. В результате чего машина потеряла управление и упала в реку с моста.
Водителю машины, ставшей причиной трагедии, предъявили обвинения по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". Ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда, ждать приговора он будет в тюрьме .
Поиски пропавшей машины продолжаются до сих пор. Спасатели опустили уровень реки в районе столицы для облегчения поисковых работ и прочесывают территорию реки.