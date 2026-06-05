https://sputnik-georgia.ru/20260605/padenie-avtomobilya-v-reku-v-tbilisi-politsiya-nashla-vinovnogo-299021854.html

Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного

Падение автомобиля в реку в Тбилиси: полиция нашла виновного

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. 05.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В падении в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси автомобиля виновным оказался другой водитель, сообщила прокуратура Грузии. С моста Галактиона Табидзе 2 июня в реку упал автомобиль. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в автомобиле находился один человек, тело которого до сих пор не найдено. Расследование по делу установило, что в автомобиль, упавший в реку, врезался другой автомобиль, который столкнул его на противоположную полосу. В результате чего машина потеряла управление и упала в реку с моста. Водителю машины, ставшей причиной трагедии, предъявили обвинения по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". Ему грозит до семи лет лишения свободы. По решению суда, ждать приговора он будет в тюрьме . Поиски пропавшей машины продолжаются до сих пор. Спасатели опустили уровень реки в районе столицы для облегчения поисковых работ и прочесывают территорию реки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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