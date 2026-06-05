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Папуашвили: Грузия выступает за скорейшее завершение конфликта Украины и России

Папуашвили: Грузия выступает за скорейшее завершение конфликта Украины и России

Sputnik Грузия

В Тбилиси подчеркнули, что любые инициативы, направленные на прекращение конфликта, важны 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузия выступает за скорейшее завершение конфликта между Украиной и Россией и считает важным использовать любые возможности для достижения мира, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину завершить конфликт. Зеленский заявил о необходимости участия Европы и США в переговорах с Россией и предложил российскому лидеру встретиться в третьей стране."Не думаю, что это письмо должны оценивать мы… С самого начала мы говорили, что необходимо использовать любую возможность для установления мира", – заявил Папуашвили журналистам.Глава парламента также отметил, что, по его мнению, в международной политике не все стороны способствуют деэскалации конфликта, упомянув при этом роль отдельных европейских государств и их подход к продолжению конфронтации."Этого конфликта можно было избежать, и это подтверждает администрация США. С этим не справились Европейский союз, НАТО и тогдашний западный мир", – отметил Папуашвили.Он подчеркнул, что любые инициативы, направленные на прекращение конфликта, важны, однако должны учитывать реалистичные и взаимоприемлемые условия для сторон.В Кремле заявили, что видели документ, однако президент России пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства неоднократно выражал готовность к встрече в Москве.Накануне, в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, Путин напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента и что Москва может подписывать документы только с легитимными лицами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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