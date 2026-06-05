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Папуашвили: разведке любых стран не место в Грузии

Папуашвили: разведке любых стран не место в Грузии

Sputnik Грузия

Он подчеркнул, что власти требуют вывода из страны иностранных разведывательных резидентов и прекращения их деятельности 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Грузии не место разведывательной деятельности каких-либо иностранных государств, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Французское издание Intelligence Online ранее сообщило, что Главное управление внешней безопасности Франции оказалось в центре шпионского скандала, раскрытого грузинской стороной. По данным СМИ, французской внешней разведке пришлось отозвать из Тбилиси трех сотрудников после того, как Служба государственной безопасности Грузии выявила попытку вербовки человека, близкого к экс-премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили. Сообщается, что этот инцидент мог привести к росту напряженности между двумя странами."Если это правда, как вы думаете, наличие агентов иностранной разведки в стране способствует потеплению отношений между государствами, а их выезд — охлаждению? Я не знаю точно, что имеется в виду, но хочу подчеркнуть, что у правительства Грузии и служб безопасности сегодня есть все возможности выявлять разведывательную деятельность в стране", — заявил Папуашвили.При этом глава парламента подчеркнул, что любые разведывательные действия на территории Грузии недопустимы."Не существует ни Запада, ни Востока, ни Севера, ни Юга. В Грузии разведке любых стран нечего делать", — сказал Папуашвили.Он добавил, что не существует "дружественной" или "враждебной" разведки и любые подобные действия должны быть прекращены.Ранее госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе заявил, что в Грузии контрразведывательная работа ведется в усиленном режиме, а у правоохранительных органов накоплен значительный объем информации о деятельности иностранных разведслужб.Он подчеркнул, что власти требуют вывода из страны иностранных разведывательных резидентов и прекращения их деятельности.В противном случае, по его словам, грузинская сторона может предпринять дополнительные меры и "дать определенные намеки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, франция, мамука мдинарадзе, служба госбезопасности грузии