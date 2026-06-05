https://sputnik-georgia.ru/20260605/pervye-rezultaty-borby-s-nezakonnym-mayningom-v-gruzii--spiker-parlamenta-podvel-itogi-299022592.html

Первые результаты борьбы с незаконным майнингом в Грузии – спикер парламента подвел итоги

Первые результаты борьбы с незаконным майнингом в Грузии – спикер парламента подвел итоги

Sputnik Грузия

Сотрудники МВД Грузии за последние два дня изъяли 195 аппаратов для криптомайнинга, которые использовались незаконно 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T23:31+0400

2026-06-05T23:31+0400

2026-06-05T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Действия МВД Грузии подтвердили, что в районе Местиа на западе Грузии осуществляется незаконный майнинг криптовалюты, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сотрудники МВД Грузии за последние два дня изъяли 195 аппаратов для криптомайнинга, которые использовались незаконно. По его словам, незаконный майнинг криптовалют ложится тяжелым бременем на самих жителей района Местиа, так как электроснабжение района осуществляется с перебоями из-за перегрузки электросети. "Я уверен, население муниципалитета Местиа почувствует на себе пользу от того, что нагрузка, создаваемая незаконной деятельностью, будет ликвидирована", – заявил Папуашвили. Вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа стоял с 2021 года. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электричество останется бесплатным в пределах установленного объема потребления. За электроэнергию, потребленную сверх этого лимита, придется платить по тарифу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, криптовалюта, майнинг, мвд грузии