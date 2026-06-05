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Президент России: Киев не готов к мирному урегулированию

Президент России: Киев не готов к мирному урегулированию

Sputnik Грузия

Российский лидер обратил внимание на то, что правящие элиты на Украине не заинтересованы в прекращении боевых действий 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Киеве не готовы к мирным договоренностям, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ-2026.Путин обратил внимание на то, что РФ в Анкоридже озвучила, в чем могли бы заключаться компромиссы и договоренности по Украине.Российский лидер отметил, что в случае установления на Украине мира, там обострятся борьба за власть и экономическая ситуация. По словам главы государства, у него складывается впечатление, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, так как у них вряд ли будут какие-то перспективы для удержания власти.Также президент РФ подчеркнул, что ЕС мог бы сыграть положительную роль в урегулировании украинского конфликта, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на компромиссы, о которых говорилось в Анкоридже.Кроме того, Путин добавил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но Москва против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, киев, украина, москва, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины