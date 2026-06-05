https://sputnik-georgia.ru/20260605/putin-tramp-iskrenne-stremitsya-uregulirovat-krizis-na-ukraine-299018799.html

Путин: Трамп искренне стремится урегулировать кризис на Украине

Путин: Трамп искренне стремится урегулировать кризис на Украине

Sputnik Грузия

Американский лидер неоднократно говорил о том, что верит в урегулирование украинского конфликта и в силу диалога 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T14:23+0400

2026-06-05T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.В четверг глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.Президент пояснил, что для США сейчас актуален вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон вынужден на это отвлекаться."Естественно, мы все это видим, понимаем, что администрация США отвлекается, вынуждена заниматься, прежде всего, этим вопросом", – сказал российский лидер.Он обратил внимание, что кризис вокруг Ирана носит общемировой характер, тогда как кризис на Украине – локальный, хотя европейские государства пытаются придать ему глобальное звучание.И конечно, администрация уделяет этому большое внимание и значение", – уточнил Путин.Трамп неоднократно говорил о том, что верит в возможность мирного разрешения украинского конфликта. Президент США подчеркивал, что верит в силу диалога.При этом он пояснял, что урегулирование конфликта, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным, однако высказывал уверенность, что ситуация будет урегулирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины