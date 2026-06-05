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Путин: Трамп искренне стремится урегулировать кризис на Украине
Путин: Трамп искренне стремится урегулировать кризис на Украине
Sputnik Грузия
Американский лидер неоднократно говорил о том, что верит в урегулирование украинского конфликта и в силу диалога 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T14:23+0400
2026-06-05T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.В четверг глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.Президент пояснил, что для США сейчас актуален вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон вынужден на это отвлекаться."Естественно, мы все это видим, понимаем, что администрация США отвлекается, вынуждена заниматься, прежде всего, этим вопросом", – сказал российский лидер.Он обратил внимание, что кризис вокруг Ирана носит общемировой характер, тогда как кризис на Украине – локальный, хотя европейские государства пытаются придать ему глобальное звучание.И конечно, администрация уделяет этому большое внимание и значение", – уточнил Путин.Трамп неоднократно говорил о том, что верит в возможность мирного разрешения украинского конфликта. Президент США подчеркивал, что верит в силу диалога.При этом он пояснял, что урегулирование конфликта, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным, однако высказывал уверенность, что ситуация будет урегулирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Трамп искренне стремится урегулировать кризис на Украине
14:23 05.06.2026 (обновлено: 17:43 05.06.2026)
Американский лидер неоднократно говорил о том, что верит в урегулирование украинского конфликта и в силу диалога
ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.
В четверг глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине. Да, он сам уже тоже публично высказывался. Он сказал, что не ожидал, что это будет так сложно", – сказал Путин.
Президент пояснил, что для США сейчас актуален вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, и Вашингтон вынужден на это отвлекаться.
"Естественно, мы все это видим, понимаем, что администрация США отвлекается, вынуждена заниматься, прежде всего, этим вопросом", – сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что кризис вокруг Ирана носит общемировой характер, тогда как кризис на Украине – локальный, хотя европейские государства пытаются придать ему глобальное звучание.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как влияет закрытие Ормузского пролива на мировую экономику.
И конечно, администрация уделяет этому большое внимание и значение", – уточнил Путин.
Трамп неоднократно говорил о том, что верит в возможность мирного разрешения украинского конфликта. Президент США подчеркивал, что верит в силу диалога.
При этом он пояснял, что урегулирование конфликта, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным, однако высказывал уверенность, что ситуация будет урегулирована.