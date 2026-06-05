https://sputnik-georgia.ru/20260605/raf-provedet-turnir-v-tbilisi-s-uchastiem-meraba-dvalishvili-298987856.html

RAF проведет турнир в Тбилиси с участием Мераба Двалишвили

RAF проведет турнир в Тбилиси с участием Мераба Двалишвили

Sputnik Грузия

В рамках турнира на Tbilisi Arena за чемпионский пояс также сразятся легендарные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T10:52+0400

2026-06-05T10:52+0400

2026-06-05T10:52+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

мераб двалишвили

ufc

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0a/293705317_0:305:1440:1115_1920x0_80_0_0_906f8d540ce8f4507f4a78a5a2df5d83.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Американская рестлинговая организация RAF проведет 11 июля шоу в Тбилиси. Главным поединком вечера станет схватка между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо, сообщили организаторы.Real American Freestyle (RAF) – американский промоушен, развивающий новый формат соревнований по вольной борьбе, который в последнее время быстро набирает популярность.Генри Сехудо – бывший двукратный чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе. Что касается Двалишвили, то его первый поединок в этой американской организации состоялся 30 мая против Фрэнки Эдгара. Он одержал уверенную победу со счетом 12:1.Сехудо и Двалишвили уже встречались однажды в смешанных единоборствах – в 2024 году грузинский боец победил американца единогласным решением судей в UFC.За пояс организации в Тбилиси также будут бороться олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер.Другие подробности мероприятия будут объявлены позже. Известно, что поединки пройдут на Tbilisi Arena.О переходе Двалишвили в RAF было объявлено в феврале 2026 года. Изначально он должен был дебютировать на турнире RAF 08 в апреле в поединке против Генри Сехудо, однако Сехудо снялся из-за травмы, и встреча была отменена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, мераб двалишвили, ufc