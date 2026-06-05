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Разыскиваемую ФБР задержали в международном аэропорту Тбилиси
Разыскиваемую ФБР задержали в международном аэропорту Тбилиси
Sputnik Грузия
В данный момент задержанная помещена в предэкстрадиционное заключение, после чего ее отправят в США 05.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-05T18:55+0400
2026-06-05T18:55+0400
2026-06-05T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии совместно с представителями государственного департамента США задержали женщину, разыскиваемую ФБР по международным каналам, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержание произошло в Тбилисском международном аэропорту. Женщина разыскивалась ФБР за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за помощь и соучастие в преступной деятельности, преступном сговоре и отмывании денег. В данный момент задержанная помещена в предэкстрадиционное заключение, после чего ее отправят в США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский международный аэропорт, сша, фбр, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилисский международный аэропорт, сша, фбр, мвд грузии
Разыскиваемую ФБР задержали в международном аэропорту Тбилиси
В данный момент задержанная помещена в предэкстрадиционное заключение, после чего ее отправят в США
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии совместно с представителями государственного департамента США задержали женщину, разыскиваемую ФБР по международным каналам, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержание произошло в Тбилисском международном аэропорту. Женщина разыскивалась ФБР за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за помощь и соучастие в преступной деятельности, преступном сговоре и отмывании денег.
В данный момент задержанная помещена в предэкстрадиционное заключение, после чего ее отправят в США.