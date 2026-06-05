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С полей ПМЭФ: Грузинский бизнес заинтересован в расширении контактов с Россией
С полей ПМЭФ: Грузинский бизнес заинтересован в расширении контактов с Россией
Sputnik Грузия
Грузинские предприниматели заинтересованы в развитии деловых связей как с Россией, так и с другими странами евразийского пространства, а международные... 05.06.2026, Sputnik Грузия
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Об этом в беседе со Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума заявил грузинский бизнесмен Валерьяне Кочиашвили.По его словам, участие в ПМЭФ позволило провести переговоры с представителями ряда государств, включая страны Центральной Азии и Африки. В частности, стороны подписали меморандум о развитии туристического сотрудничества между Грузией и Танзанией, а также обсудили новые направления взаимодействия с партнерами из Узбекистана и Кыргызстана.Кочиашвили отметил, что ранее достигнутые на других российских площадках договоренности уже начали приносить практические результаты. В качестве примера он привел контракты, связанные с поставками угля и реализацией совместных коммерческих проектов. По его мнению, участие грузинского бизнеса в крупных международных форумах способствует расширению экономических возможностей и поиску новых рынков.Говоря о российско-грузинских отношениях, бизнесмен подчеркнул, что деловое сотрудничество продолжает развиваться независимо от политической повестки. Он также выразил надежду на дальнейшее упрощение условий для туристических поездок между двумя странами, отметив высокий интерес россиян к отдыху в Грузии.Отдельно Кочиашвили рассказал о планах по развитию портовой инфраструктуры Грузии. По его словам, обсуждается возможность участия иностранных инвесторов в строительстве и модернизации судоремонтных мощностей в портах Поти и Батуми, что может стать важным шагом для развития транспортно-логистического потенциала страны.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео, пмэф
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео, пмэф
С полей ПМЭФ: Грузинский бизнес заинтересован в расширении контактов с Россией
17:51 05.06.2026 (обновлено: 17:52 05.06.2026)
Грузинские предприниматели заинтересованы в развитии деловых связей как с Россией, так и с другими странами евразийского пространства, а международные экономические форумы остаются важной площадкой для поиска новых партнеров и заключения соглашений
Об этом в беседе со Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума заявил грузинский бизнесмен Валерьяне Кочиашвили.
По его словам, участие в ПМЭФ позволило провести переговоры с представителями ряда государств, включая страны Центральной Азии и Африки. В частности, стороны подписали меморандум о развитии туристического сотрудничества между Грузией и Танзанией, а также обсудили новые направления взаимодействия с партнерами из Узбекистана и Кыргызстана.
Кочиашвили отметил, что ранее достигнутые на других российских площадках договоренности уже начали приносить практические результаты. В качестве примера он привел контракты, связанные с поставками угля и реализацией совместных коммерческих проектов. По его мнению, участие грузинского бизнеса в крупных международных форумах способствует расширению экономических возможностей и поиску новых рынков.
Говоря о российско-грузинских отношениях, бизнесмен подчеркнул, что деловое сотрудничество продолжает развиваться независимо от политической повестки. Он также выразил надежду на дальнейшее упрощение условий для туристических поездок между двумя странами, отметив высокий интерес россиян к отдыху в Грузии.
Отдельно Кочиашвили рассказал о планах по развитию портовой инфраструктуры Грузии. По его словам, обсуждается возможность участия иностранных инвесторов в строительстве и модернизации судоремонтных мощностей в портах Поти и Батуми, что может стать важным шагом для развития транспортно-логистического потенциала страны.