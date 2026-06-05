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Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Бахрейна
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Бахрейна
Sputnik Грузия
Сборная Грузии в сентябре и октябре сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в новом, пятом сезоне розыгрыша Лиги наций УЕФА 05.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии провела второй товарищеский матч в рамках июньского международного окна и одержала победу над Бахрейном со счетом 2:0. С первых минут сборная Бахрейна организованно действовала в обороне, уделяя особое внимание капитану и лидеру грузинской команды Хвиче Кварацхелия. В результате до перерыва счет так и не был открыт — 0:0. На 52-й минуте сборная Грузии сумела найти брешь в обороне соперника. После быстрой комбинации и точной игры защитник Лука Лочошвили в одно касание отправил мяч в ворота после передачи Отара Китеишвили с правого фланга — 1:0. На 75-й минуте грузинская команда заработала пенальти. Георгия Квернадзе сбили в штрафной площади. Капитан сборной Кварацхелия уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, удвоив преимущество своей команды — 2:0. В оставшееся время грузинская сборная продолжала активно атаковать и создала еще несколько опасных моментов, однако увеличить счет не смогла. Таким образом, июньское международное окно команда завершила победой. По словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, главной целью была не победа над Бахрейном, а подготовка к вызовам, которые ждут сборную с сентября. "В этом матче мы были явными фаворитами. Молодые защитники Гогличидзе и Бериашвили не имеют большого опыта выступлений на таком уровне, поэтому мы предоставили им больше игрового времени. Во втором тайме на поле также вышел Ираклий Азаров.Не все получилось идеально, но в целом я доволен этими матчами", - сказал Саньоль. Сборная Грузии в сентябре и октябре сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в новом, пятом сезоне розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026–2027. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Бахрейна
23:54 05.06.2026 (обновлено: 01:23 06.06.2026)
Сборная Грузии в сентябре и октябре сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в новом, пятом сезоне розыгрыша Лиги наций УЕФА
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии провела второй товарищеский матч в рамках июньского международного окна и одержала победу над Бахрейном со счетом 2:0.
С первых минут сборная Бахрейна организованно действовала в обороне, уделяя особое внимание капитану и лидеру грузинской команды Хвиче Кварацхелия. В результате до перерыва счет так и не был открыт — 0:0.
На 52-й минуте сборная Грузии сумела найти брешь в обороне соперника. После быстрой комбинации и точной игры защитник Лука Лочошвили в одно касание отправил мяч в ворота после передачи Отара Китеишвили с правого фланга — 1:0.
На 75-й минуте грузинская команда заработала пенальти. Георгия Квернадзе сбили в штрафной площади. Капитан сборной Кварацхелия уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, удвоив преимущество своей команды — 2:0.
В оставшееся время грузинская сборная продолжала активно атаковать и создала еще несколько опасных моментов, однако увеличить счет не смогла. Таким образом, июньское международное окно команда завершила победой.
По словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, главной целью была не победа над Бахрейном, а подготовка к вызовам, которые ждут сборную с сентября.
"В этом матче мы были явными фаворитами. Молодые защитники Гогличидзе и Бериашвили не имеют большого опыта выступлений на таком уровне, поэтому мы предоставили им больше игрового времени. Во втором тайме на поле также вышел Ираклий Азаров.Не все получилось идеально, но в целом я доволен этими матчами", - сказал Саньоль.
Сборная Грузии в сентябре и октябре сыграет с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией в новом, пятом сезоне розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026–2027.